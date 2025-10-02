Traffico internazionale di eroina a Malpensa, 7 arresti

VARESE (ITALPRESS) - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Varese hanno eseguito un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di quattro individui ritenuti responsabili di concorso in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai militari del Gruppo Malpensa e coordinata dalla Procura della Repubblica bustocca, ha permesso di smantellare un consolidato sistema di approvvigionamento e distribuzione di eroina proveniente dal Pakistan e più precisamente dal Punjab, nota come l’area dei cinque fiumi. pc/mca1 (Fonte video: Guardia di Finanza)