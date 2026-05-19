Traffico illecito di rifiuti, 12 arresti tra Italia ed Europa

TRENTO (ITALPRESS) – Maxi operazione della Direzione distrettuale antimafia di Trento e dei Carabinieri per la Tutela ambientale in Italia, Austria, Germania e Croazia. I militari del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica stanno dando esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trento, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della locale Procura della Repubblica e condotta dal 2022 dal Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Trento, nei confronti dei responsabili di un traffico illecito di rifiuti transnazionale, operativo in Alto Adige ed in vari Paesi europei, che avrebbero dato vita ad una vera e propria “filiera nera” delle ceneri da pirogassificazione, in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti di eccellenza green: bricchette per barbecue, ammendanti per terreni agricoli, additivi per calcestruzzo, oltre alle quote di CO2 da negoziare sul mercato. L’operazione vede attualmente impegnati oltre 100 militari dell’Arma dei Carabinieri.

– Foto ufficio stampa Carabinieri per la tutela ambientale –

(ITALPRESS).