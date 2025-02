BARI (ITALPRESS) – Stroncato traffico di cuccioli con passaporti contraffatti. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 6 cani da compagnia e 4 passaporti falsificati presso l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari. Gli accurati controlli, eseguiti a seguito di un’analisi mirata dei rischi sul traffico in entrata nel territorio nazionale, hanno permesso di intercettare un passeggero proveniente da Mosca via Istanbul con al seguito 6 cani di razza Pomeranian, Bedlingtion e Chihuahua, con 4 passaporti riportanti informazioni fittizie. L’esame preliminare della documentazione accompagnatoria fornita al momento del controllo faceva sorgere dubbi sul rispetto degli adempimenti sanitari previsti per il trasporto degli animali da compagnia. Da ulteriori approfondimenti esperiti, veniva rilevato che sugli animali erano stati apposti microchip non corrispondenti ai documenti di accompagnamento, risultati poi artefatti.

A seguito degli ulteriori accertamenti di natura amministrativa e sanitaria avviati nell’immediato, si ravvisava la condotta penalmente rilevante a carico del passeggero per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, omessa dichiarazione doganale, contrabbando aggravato, nonchè violazioni della legge regionale in ambito veterinario. I cuccioli, una volta immessi nel circuito commerciale, avrebbero fruttato un guadagno pari a circa 6 mila euro.

