Traffico di stupefacenti sul litorale romano, sequestro da 3 milioni

ROMA (ITALPRESS) - La Divisione Anticrimine della Questura di Roma ha eseguito in provincia un provvedimento di sequestro disposto dal Tribunale di Roma, ai sensi della normativa antimafia, concernente beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di 3 milioni di euro, riconducibili ad un soggetto inserito in uno strutturato sodalizio criminale, attivo sul litorale romano nel traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso su proposta formulata congiuntamente dal Procuratore e dal Questore.(ITALPRESS) col5/trl/gsl