Traffico di droga a Roma, sequestrati 130kg di cocaina e 8 arresti

ROMA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone, per l'ipotesi di reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, costituisce l'epilogo delle indagini coordinate dalla D.D.A. ed eseguite dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, nel cui ambito sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un sodalizio organizzato e promosso da un soggetto albanese stanziato nei Paesi Bassi, il quale mediante l'utilizzo di piattaforme di messaggistica criptata, sovraintendeva al traffico di sostanze stupefacenti di tipo cocaina sul territorio unionale, tra cui in Italia. Nel corso delle investigazioni esperite sono state documentate attività illecite afferenti a un quantitativo di oltre 210 kg di cocaina (di cui 130 kg sottoposti a sequestro), per un valore commerciale di circa 1 milione di euro, che hanno condotto all'arresto in flagranza di 3 soggetti, un italiano e due albanesi. tvi/mca2 Fonte video: Guardia di Finanza