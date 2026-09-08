Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, decolli bloccati in diversi aeroporti per un guasto al sistema di controllo

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Si stanno registrando disagi e ritardi per le partenze da diversi aeroporti del Regno Unito a causa di un problema tecnico che ha interessato il sistema di controllo del traffico aereo di Nats, l’Ente britannico per l’aviazione civile. Tra gli scali coinvolti ci sono Heathrow, Gatwick e Stansted. Secondo quanto riferisce la Bbc, a Heathrow le partenze sono state inizialmente sospese intorno all’ora di pranzo, per poi riprendere prima di subire nuove interruzioni nel pomeriggio. I voli in arrivo hanno continuato ad atterrare regolarmente.

Il problema ha interessato anche Gatwick, East Midlands e altri aeroporti, mentre Manchester ha avvertito i passeggeri della possibilità di ritardi per alcuni voli in partenza. Nats ha reso noto di aver individuato il problema nel proprio sistema di elaborazione dei voli e che i tecnici stanno lavorando per ripristinare le normali operazioni. “I voli continuano a partire e lo spazio aereo è aperto, ma il ripristino richiederà del tempo”, ha precisato l’ente, che si è scusato per i disagi e ha invitato i passeggeri a verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree. Nats ha inoltre fatto sapere che diffonderà aggiornamenti sul proprio sito e sul social network X.

– foto IPA Agency –

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