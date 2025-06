Tra passato e presente rinasce il Grand Hotel et Des Palmes a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Nel cuore di Palermo, lungo la storica Via Roma, il Grand Hotel et Des Palmes è una delle strutture ricettive più emblematiche della Sicilia. Monumento vivente alla storia della Belle Époque, l’albergo è oggi protagonista di una nuova stagione. Da poco più di un anno è entrato ufficialmente a far parte del gruppo Mangia’s, rafforzando così la presenza del marchio nel segmento degli hotel di lusso urbani. Un city hotel che si trova all’interno di una struttura, costruita nel 1874 come residenza della famiglia Ingham-Whitaker e trasformata in albergo nel 1907 su progetto dell’architetto Ernesto Basile, che ha attraversato i decenni accogliendo alcune delle personalità più influenti della storia europea. “Abbiamo iniziato già da tre anni - afferma Marcello Mangia, presidente e CEO del gruppo Mangia’s - un processo di riposizionamento di tutti i nostri resort, da tre, quattro stelle, a quattro stelle, cinque stelle e anche cinque stelle lusso, e un po' questo albergo che è un'icona nel panorama delle dimore storiche, cinque stelle lusso, rappresenta un traino nella nostra strategia, cioè portare il nostro brand verso i livelli cinque stelle e cinque stelle lusso". "Questa struttura - aggiunge - rappresenta un po' la sintesi di autenticità perché è un albergo storico, nel 2027 compirà 150 anni, uno dei più antichi al mondo ed è anche un'esperienza particolare vivere la Belle Époque al centro di una bellissima città come Palermo". Un ruolo fondamentale è svolto dal capitale umano: “Noi teniamo a mantenere il personale che abbiamo e qualificarlo meglio, dunque con uno sforzo molto grande sulla formazione", aggiunge Mangia. Dotato di 100 camere e suite dal design elegante, servizi personalizzati e una posizione privilegiata nel centro cittadino, il Grand Hotel et Des Palmes si propone come punto di riferimento per chi vuole scoprire la città. xd6/mgg/gtr