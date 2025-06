Toyota avvia la logistica a zero emissioni allo scarico

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Toyota Motor Europe e VDL Groep hanno collaborato per integrare nei veicoli pesanti il sistema delle celle a combustibile di Toyota. Dopo il primo camion dimostrativo, Toyota ha ora schierato altri quattro veicoli sulle sue rotte logistiche in Belgio (Diest), Francia (Lille), Germania (Colonia) e Paesi Bassi (Rotterdam e Weesp).

Toyota ha unito le forze con i suoi fornitori di servizi logistici – Vos Transport Group, CEVA Logistics, Groupe CAT e Yusen Logistics – per inserire i camion a zero emissioni allo scarico nelle sue operazioni logistiche. Toyota, insieme a questi fornitori, monitorerà costantemente le prestazioni di tali camion a celle a combustibile durante le operazioni quotidiane connesse al Toyota Parts Centre Europe, che gestisce più di 500.000 parti di ricambio e accessori ogni giorno.

“Il camion a celle a combustibile da 40 tonnellate offre prestazioni simili a quelle di un camion diesel, ma con zero emissioni allo scarico su percorsi simili – spiega Toyota in una nota -, poiché il suo motore è alimentato da elettricità generata dall’idrogeno combinato con l’ossigeno. Con un solo rifornimento, il veicolo può percorrere fino a 400 km in condizioni di guida reali. Inoltre il motore elettrico, privo di vibrazioni, riduce il disturbo alle comunità che vivono nei luoghi di passaggio del camion e al contempo migliora significativamente il comfort di guida degli occupanti”.

“Questa iniziativa è in linea con l’obiettivo di Toyota di raggiungere la neutralità carbonica nelle sue operazioni logistiche entro il 2040, ma mira anche a contribuire alla crescita dell’economia dell’idrogeno – afferma Thiebault Paquet, Vice President R&D di Toyota Motor Europe -. I camion a celle a combustibile del trasporto pesante possono aumentare la domanda di idrogeno, che è uno dei principali elementi che contribuisce all’attuazione del regolamento dell’UE sull’infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR). Insieme ai nostri fornitori di servizi logistici, miriamo a raccogliere informazioni dal funzionamento quotidiano della nostra prima flotta logistica alimentata a idrogeno e a migliorare ulteriormente i veicoli e i processi operativi”.

– Foto sito web Toyota –

(ITALPRESS)