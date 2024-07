ROMA (ITALPRESS) – Toyota Professional offre una gamma di veicoli commerciali rinnovata e ampliata, affiancata da un impegno senza compromessi nella Customer Experience, per consentire la continua crescita di Toyota nel settore dei veicoli commerciali leggeri.

La gamma Toyota Professional si distingue dalla massa con un look aggiornato, audace e robusto, in un’ampia line-up che vanta capacità di carico da leader di mercato. Al centro della scena ci sono i rinnovati Proace e Proace City a cui si è recentemente aggiunto il Proace Max a completamento di un portafoglio di prodotti capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza professionale. Inoltre, l’Hilux Hybrid 48V porterà per la prima volta un powertrain elettrificato nella gamma dell’inarrestabile pick-up Toyota. Versatile, pratico e pensato per l’uso quotidiano, il nuovo PROACE si caratterizza per un look che sottolinea l’identità Toyota e restituisce linee più pulite nella parte anteriore. Il frontale più verticale è stato completamente ridisegnato, dalla calandra fino al paraurti posteriore.

Il rinnovato abitacolo ora presenta una nuova plancia tipica di una vettura, ancora più ergonomica, per il massimo comfort ed uno stile inconfondibile. Anche la qualità degli interni è stata migliorata.

A seconda degli allestimenti la parte superiore della nuova plancia adotta un nuovo computer di bordo digitale a colori con schermo da 10″ e un display da 10″ ad alta definizione sopra la consolle centrale. Il nuovo sistema di Infotainment permette agli smartphone compatibili di essere connessi in modalità wireless, tramite Apple CarPlay e Android Auto. Sul piano della sicurezza il nuovo Proace fa un passo avanti per offrire ai suoi utenti le più recenti tecnologie che semplificano la guida. E’ stato dotato di nuovi aiuti alla guida volti ad aumentare il comfort e la sicurezza come l’avviso di affaticamento del conducente, la lettura estesa dei cartelli stradali, l’aiuto al mantenimento del veicolo nella propria corsia, la frenata automatica di emergenza e il Cruise Control con limitatore di velocità. L’Adaptive Cruise Control con funzione Stop and Go è inoltre disponibile come nuova opzione per Toyota Proace.

Il nuovo PRoace Electric è disponibile con una batteria da 50kWh e 75kWh. Con l’opzione da 75 kWh è possibile raggiungere un’autonomia che arriva fino a 350 km senza soste per la ricarica. Ulteriore novità è l’introduzione del 2.0D 177 CV sulla versione Comfort. Anche la gamma Proace City rinnova il proprio look restituendo un impatto visivo sorprendente e accattivante: i nuovi gruppi ottici full LED e il nuovo design frontale creano un aspetto ancora più distintivo. Gli interni vantano un nuovo design del volante e le più recenti dotazioni di bordo in base al livello di allestimento, tra cui display da 10″ completamente digitale e un sistema di infotainment con connettività wireless Apple CarPlay o Android Auto. Si rinnova anche il powertrain Full Electric (BEV): la tecnologia delle batteria BEV di ultima generazione offre un’autonomia di 330 km con un aumento di 50 km rispetto alla precedente generazione. I prezzi di listino per il Proace Electric partono da 40.600 euro (Iva e Messa su strada escluse) e da 32.300 euro (Iva e MSS escluse) per il Proace City Electric.

La nuova gamma Toyota Professional rappresenta un rinnovato impegno per i veicoli commerciali e Toyota ha intenzione di continuare a crescere nei volumi di vendita in questo settore, con ambizioni entro il 2025 che sfiorano le 10.000 unità. Toyota intende raggiungere questo obiettivo non solo attraverso una gamma completa di veicoli, ma anche grazie ad una Customer Experience senza compromessi, che include formule di possesso o di acquisto e assicurazioni competitive, fornite da Toyota Financial Services, Kinto e Toyota Insurance Services, garanzia Toyota Relax Plus e assistenza stradale per la massima tranquillità, nonchè veicoli di cortesia per garantire la continuità lavorativa a veicolo fermo. Per migliorare l’esperienza – dall’acquisto alla proprietà – i nuovi Toyota Professional Centre forniranno competenza e strutture di assistenza dedicate ai veicoli commerciali, con personale appositamente formato per garantire al cliente la massima serenità in ogni momento.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

