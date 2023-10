ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Toyota C-HR è adesso ordinabile presso le concessionarie Toyota del territorio italiano. La nuova generazione di Toyota C-HR porta ad un livello superiore le qualità che ne hanno decretato in prima istanza il successo commerciale: design all’avanguardia, tecnologie avanzate e una gamma di powertrain Hybrid e Plug-in Hybrid capaci di percorrere ancora più distanza in modalità EV a zero emissioni. Il design è fedele alla linea stilistica della concept car “Toyota C-HR Prologue” svelata alla fine del 2022. Il design esterno dona alla vettura l’aspetto di “una concept car stradale”. Sarà disponibile con una gamma di quattro propulsori elettrificati, scelta che sottolinea il percorso multi-tecnologico di Toyota verso la carbon neutrality. La gamma motori comprende versioni Full Hybrid-Electric (HEV) da 1,8 e 2,0 litri e un modello Plug-in Hybrid-Electric (PHEV) da 2,0 litri. La Hybrid 2,0 litri è inoltre disponibile con il sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i). Infine, tutti gli allestimenti del Nuovo Toyota C-HR sono equipaggiati con l’ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Efficacia e funzionalità del sistema sono state migliorate per fornire una protezione ancora maggiore contro un ampio ventaglio di situazioni a rischio incidente e per ridurre lo stress alla guida. Nuovo Toyota C-HR è disponibile in 7 allestimenti: Active, Trend ECO, Trend, Lounge, GR SPORT, Lounge Premiere e GR SPORT Premiere, con questi ultimi due disponibili esclusivamente nei primi mesi di commercializzazione del modello.

L’allestimento Active, disponibile esclusivamente in abbinamento al propulsore 1,8 HEV, rappresenta la porta di accesso al mondo di Nuovo Toyota C-HR.

Un allestimento d’ingresso conveniente e già completo di tutti gli equipaggiamenti più importanti, quali: sistema di sicurezza attiva e aiuti alla guida Toyota Safety Sense di ultima generazione aggiornabile OTA, cerchi in lega da 17″, fari LED, Digital Cockpit da 12,3″, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 8″ e smartphone integration wireless, telecamera posteriore, climatizzatore automatico bi-zona e interni in tessuto ecosostenibile. L’allestimento Trend, disponibile su tutte le motorizzazioni, aggiunge cerchi in lega da 18″, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3″ e navigatore integrato, fari Prisma LED, vetri posteriori oscurati, Ambient Light Spot e vernice metallizzata (finitura bi-tone disponibile con sovrapprezzo, ndr). La Lounge, ai vertici della gamma di Toyota C-HR, prevede un equipaggiamento completo, all’interno del quale troviamo diverse novità di prodotto introdotte con il lancio della nuova generazione, tra cui: tetto panoramico shadeless, Ambient Light a 64 colori, cerchi in lega da 19″, interni in suede e tessuto ecosostenibili, portellone posteriore ad azionamento elettrico, vernice metallizata bi-tone.

L’allestimento GR Sport è disponibile esclusivamente con le motorizzazioni 2,0 HEV AWD-i e 2,0 PHEV. Sviluppato grazie all’esperienza di Toyota Gazoo Racing nel motorsport, esalta le velleità sportive di Nuovo Toyota C-HR grazie a dettagli ed equipaggiamenti dedicati rispetto alla Lounge: cerchi in lega da 19″ black, assetto sportivo, look esterno con dettagli esclusivi GR Sport, interni in suede e pelle sintetica ecosostenibile con loghi GR Sport.

Merita un capitolo a parte l’allestimento Trend ECO, destinato esclusivamente alla motorizzazione 2,0 PHEV per la quale è stato studiato. Infatti, grazie al suo prezzo di listino e alle bassissime emissioni di CO2 – solo 19g/km nel ciclo combinato WLTP – l’allestimento rientra nella fascia ecobonus dedicata alle vetture Full Electric e può quindi usufruire degli incentivi statali ad essa dedicati. Completano l’offerta le versioni Lounge Premiere e GR SPORT Premiere. Disponibili esclusivamente nel periodo di lancio della vettura e in combinazione alle motorizzazioni 2,0 litri – HEV, HEV AWD-i e PHEV – rappresentano il top di gamma di Nuovo Toyota C-HR, aggiungendo alle rispettive controparti la nuova finitura bi-tone+ della carrozzeria, l’impianto audio premium JBL e l’Head Up Display. La Lounge Premiere si distingue grazie agli interni in pelle con cuciture a contrasto “Sulphur”, mentre la GR SPORT Premiere enfatizza l’animo sportivo di C-HR grazie ai nuovi cerchi in lega da 20″. Il istino di Nuovo Toyota C-HR parte dai 35.700 euro della 1,8 HEV Active per arrivare ai 51.900 euro della 2,0 PHEV GR Sport Premiere. La motorizzazione 2,0 HEV parte da un listino di 41.200 euro con l’allestimento Trend, mentre la trazione integrale intelligente AWD-i prevede un sovrapprezzo di 2.500 euro. Chiude l’offerta delle motorizzazioni la 2,0 PHEV, che in allestimento Trend ECO ha un prezzo di listino pari a 43.700 euro.

Nel periodo di lancio, su tutta la gamma di Nuovo Toyota C-HR, è previsto uno sconto di 3.750 euro in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Toyota Easy Next. Questo porta il prezzo di attacco di Nuovo Toyota C-HR a 31.950 euro relativamente alla versione 1,8 HEV Active. Per quanto riguarda la versione 2,0 PHEV in allestimento Trend ECO lo sconto sale a 6.750 euro grazie agli ecobonus statali in caso di rottamazione, il che fa scendere il listino a 36.950 euro. L’arrivo in concessionaria di Nuovo Toyota C-HR in motorizzazione HEV è previsto per il mese di dicembre, mentre le versioni PHEV arriveranno in concessionaria a marzo.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).