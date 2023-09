Tourism Digital Hub, 20 mila imprese coinvolte nel progetto

ROMA (ITALPRESS) - Entro giugno 2024, 20mila imprese della filiera turistica verranno coinvolte ed ingaggiate dalle Camere di commercio per partecipare ai programmi promozionali e di incentivazione che il Ministero del Turismo avvierà nei prossimi mesi, a partire dalle campagne di comunicazione previste per Italia.it. Lo stabilisce l’accordo tra Unioncamere e Ministero del Turismo per la realizzazione del Tourism Digital Hub, la piattaforma di contenuti e servizi creata dal MiTur. sat/gsl