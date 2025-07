Tour europeo per Brunori Sas, annunciati 7 concerti a dicembre: ecco tutte le date e le città

ROMA (ITALPRESS) – Dopo mesi densi di appuntamenti in Italia, con un tour estivo che sta entrando nel vivo e l’Arena di Verona “Live con Orchestra” in programma il 3 ottobre, Brunori Sas chiuderà oltreconfine il 2025: arriva oggi l’annuncio di “Brunori in Europa”, il nuovo tour europeo prodotto da Vivo Concerti, in cui il cantautore attraverserà tutte le fasi dei suoi 15 anni di carriera, dagli esordi ai brani dell’ultimo progetto discografico “L’albero delle noci” (Island Records).

Sette le tappe annunciate, con debutto il 5 dicembre da Barcellona per poi toccare Londra l’8 dicembre, Bruxelles il 9 dicembre, Parigi l’11 dicembre, Berlino il 16 dicembre, Zurigo il 18 dicembre e Lugano il 21 dicembre. I biglietti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dalle 12 di venerdì 11 luglio.

