PUY DE SANCY (FRANCIA) (ITALPRESS) – Simon Yates vince la decima tappa del Tour de France 2025, la Ennezat – Mont Dore Puy de Sancy, di 165.3 km. Il corridore della Visma Lease a Bike compie una prodezza in una delle tappe più significative di questa edizione della Grande Boucle, tagliando il traguardo davanti a Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) e Ben Healy (EF Education), che diventa la nuova maglia gialla della Grande Boucle, andandola a strappare a Tadej Pogacar (UAE Emirates) che, nel gruppo dei migliori, viene tallonato da Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Healy è il quarto irlandese della storia a vestire la maglia gialla, l’ultimo era stato Stephen Roche, vincitore del Tour 1987. Va, dunque, in porto la maxi fuga di giornata composta inizialmente da ben 29 corridori e che in seguito diventa di 14 uomini: Victor Campenaerts e Simon Yates (Visma-Lease a Bike), Valentin Paret Peintre (Soudal-Quick Step), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Ben O’Connor (Jayco-AlUla), Pablo Castrillo (Movistar Team), Michael Woods e Joe Blackmore (Israel-Premier Tech) e Anders Johannessen (Uno-X Mobility). Domani il primo giorno di riposo per la carovana, mercoledì la Tolosa – Tolosa di 156, 8 km.

LE PAROLE DI YATES

“E’ stata veramente dura, ho cercato di avere un buon vantaggio nell’ultima curva. Sono felice del risultato. È passato tanto tempo dalla mia ultima vittoria al Tour, cerco di cogliere ogni opportunità. I primi giorni sono stati molto esigenti a livello fisico. Sono qui per dare il massimo. Adesso guardiamo avanti, cercherò di dare il meglio per il capitano Vingegaard”. Lo ha detto il corridore della Visma Lease a Bike, Simon Yates, ai microfoni di Eurosport dopo aver trionfato nella decima tappa del Tour de France 2025, la Ennezat – Mont Dore Puy de Sancy, di 165.3 km.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA DECIMA TAPPA

1) Simon Yates GBR (Visma Lease a Bike) 4h20’05”

2) Thymen Arensman NED (Ineos Grenadiers) a 0’9″

3) Ben Healy IRL (EF Education) a 0’31”

4) Ben O’Connor AUS a 0’49”

5) Michael Storer AUS a 1’23”

6) Joseph Blackmore GBR a 3’57”

7) Anders Johannessen NOR a 4’38”

8) Lenny Martinez FRA a 4’51”

9) Tadej Pogacar SLO s.t.

10) Jonas Vingegaard DEN s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA A TEMPO (maglia gialla)

1) Ben Healy IRL (EF Education) 37h41’49”

2) Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) a +29″

3) Remco Evenepoel BEL (Soudal Quick Step) a +1’29”

4) Jonas Vingegaard DEN a +1’46”

5) Matteo Jorgenson USA a +2’06”

6) Kevin Vauquelin FRA a +2’26”

7) Oscar Onley GBR a +3’24”

8) Florian Lipowitz GER a +3’34”

9) Primoz Roglic SLO a +3’41”

10) Tobias Johannessen NOR a +5’03”

CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde)

1) Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 227 punti

2) Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) 163

3) Biniam Girmay ERI (Intermarché Wanty) 151

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia a pois)

1) Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorious) 27 punti

2) Ben Healy IRL (EF Education) 16

3) Michael Woods CAN (Israel Premier Tech) 11

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1) Ben Healy IRL (EF Education) 37h41″49

2) Remco Evenepoel BEL (Soudal Quick Step) a +1’29”

3) Kevin Vauquelin FRA (Arkea B&B Hotels) a +2’26”

