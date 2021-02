GENOVA (ITALPRESS) – “Abbiamo implementato le agende per le prenotazioni dei vaccini in modo che entro il 30 maggio siano vaccinati tutti gli over80 che ne hanno diritto. Questa programmazione è stata fatta sulla base dei circa 21mila vaccini a settimana che pensiamo di ricevere: 19mila circa saranno destinati agli over80 e i restanti 2mila alla fase ‘1 allargatà (ad esempio i sanitari liberi professionisti, ndr). Se dovessero arrivarne di più, siamo pronti a modificare la programmazione. Stiamo per somministrare oltre 150mila vaccini in 90 giorni, ovviamente proseguendo le altre attività come il tracciamento. Certamente si tratta della più grande campagna di vaccinazione mai svolta e per questo sono soddisfatto. E’ un lavoro titanico, organizzato secondo un sistema complesso che richiede pazienza e sangue freddo: non serve l’assalto alla scialuppa perchè non c’è alcuna nave che affonda. Bisogna evitare l’accaparramento di posti che rischia duplicazioni e rende a tutti noi la vita più difficile. Il sistema funziona, abbiamo moltissime prenotazioni: i tempi non sono ulteriormente comprimibili senza cambiamenti nei tempi di consegna previsti dalla struttura commissariale”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti ha fatto il punto sulle vaccinazioni e sulle prenotazioni della fase 1 allargata dedicata agli over80 al di fuori delle Rsa, al termine della riunione della cabina di regia della sanità con Alisa, Liguria Digitale e i direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere.

“Abbiamo scelto di andare incontro alle esigenze dei territori – aggiunge Toti – con sedi diffuse e con la previsione di diversi canali per la somministrazione, tra cui anche le giornate vaccinali nei comuni: per questo sono normali anche alcune duplicazioni ad esempio di chi, pur risiedendo in uno di quei comuni, sceglie ugualmente di prenotarsi attraverso il portale informatico o il Cup o gli sportelli”. “La deadline del 30 maggio – spiega Toti – è ovviamente legata alle consegne dei vaccini, secondo date prestabilite, anzi presunte perchè è già accaduto che siano slittate, in peggio. Ad oggi, la nuova programmazione, con una riduzione delle scorte al 15% in base alle indicazioni della struttura commissariale, prevede la consegna degli ultimi vaccini utili per gli ultra80enni nell’ultima settimana di maggio”. Entro la giornata di oggi Asl3 aprirà nuove sedi vaccinali tra cui la Colletta di Arenzano e le aziende ospedaliere aumenteranno la propria capacità di somministrazione.

