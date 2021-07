GENOVA (ITALPRESS) – Un incontro “positivo e proficuo, che è stata l’occasione per dialogare insieme su alcuni progetti strategici per il rilancio del nostro territorio, grazie alla sinergia tra tutte le Istituzioni coinvolte”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine della riunione che si è svolta oggi a Roma con il nuovo amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco ed il suo staff, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci e al presidente dell’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini e al direttore generale di Filse Ugo Ballerini.

Tra i temi affrontati, in particolare la riqualificazione dell’ex silos Hennebique a Genova e la realizzazione del Palafestival a Sanremo. “Si tratta di due opere che sono il simbolo della ripartenza di questa regione – aggiunge il governatore della Liguria – dopo il periodo difficilissimo che abbiamo attraversato e che cambieranno il volto di Genova e della ‘città dei fiorì. Oggi il nostro sguardo e le nostre energie sono rivolte al futuro, per poter cogliere tutte le opportunità che si stanno presentando”. Toti e l’amministratore delegato di Cdp Scannapieco hanno già concordato di rivedersi a settembre.

