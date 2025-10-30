Toscana, si terrà il 10 novembre la prima seduta del nuovo Consiglio Regionale

FIRENZE (ITALPRESS) – Si svolgerà il prossimo 10 novembre la prima seduta del Consiglio regionale toscano che vedrà Eugenio Giani come presidente nel suo secondo mandato da governatore della Toscana. Lo ha annunciato lo stesso Giani a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze. La proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio regionale toscano “è una proclamazione senza sorprese-ha sottolineato Giani-, quelli che erano i nomi che erano già emersi sulla stampa anche a seguito dello scrutinio, che è uno scrutinio informale quello che avviene all’indomani delle elezioni, sono sostanzialmente tutti confermati e quindi la proclamazione fissa sostanzialmente la data” del prossimo Consiglio regionale.

“E’ una proclamazione che avviene il 29 di ottobre, la data di ieri, ma notificata al sottoscritto nella data di oggi insieme a tutti i plichi che accompagnano la verifica che è stata fatta. Quindi notificandosi oggi, secondo la legge io ho 10 giorni” per fissare il prossimo Consiglio regionale. Proprio la prima seduta del Consiglio regionale toscano sarà presieduto dal consigliere anziano, Enrico Tucci, “e-ha puntualizzato Giani-conseguentemente sarà lui a guidare i lavori del Consiglio nella data del 10 di novembre: 10 giorni da oggi, ma va considerato che a 10 giorni da oggi siamo di domenica, conseguentemente possiamo per l’interruzione feriale convocarlo il lunedì 10 novembre”.

“Lunedì 10 novembre il Consiglio avrà in primo luogo la mia relazione-ha proseguito Giani-, seguendo la legge io dovrò dare degli indirizzi programmatici, non aprendo il dibattito sugli indirizzi programmatici, ma dando 15 giorni per l’esame degli indirizzi programmatici che io darò, e quindi il Consiglio su questi indirizzi programmatici si riunirà nella seduta immediatamente successiva, e contemporaneamente io comunicherò la giunta, quindi comunicherò i nomi, non le deleghe che saranno invece oggetto della delibera di giunta, quindi di quando si riunirà la giunta nella prima seduta, ma i nomi degli otto assessori li darò nella seduta del 10 di novembre. Successivamente si aprirà la elezione del presidente del Consiglio regionale e dell’ufficio di presidenza. Saranno solo queste due cose le elezioni che verranno effettuate, i presidenti di commissione arriveranno dopo”.

