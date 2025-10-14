Toscana, Giani “Voglio convocare il Consiglio regionale in tempi brevi”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Voglio convocare il Consiglio regionale in tempi ragionevolmente brevi perché l’obiettivo che mi propongo è arrivare entro fine anno all’approvazione del bilancio, così come ho fatto in tutti e 5 anni precedenti”. Lo ha annunciato il neo rieletto presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze. La volontà di Giani di arrivare all’approvazione del bilancio regionale toscano, “è uno dei motivi per cui io mi sono poi differenziato” in termini di convocazione delle “elezioni” regionali, rispetto ai “governatori uscenti che non rientreranno” perchè giunti già al secondo mandato, “quindi i governatori di Veneto, Campania, e Puglia che svolgeranno le elezioni il prossimo 23 novembre”.

“Io ho voluto fare prima, e quindi entrare nel mood delle elezioni, come accaduto nelle Marche ed in Calabria, perché voglio avere il tempo di arrivare a preparare il bilancio e approvarlo. Se non avviene questo, voi sapete che si va all’esercizio provvisorio che significa spendere per dodicesimi, e ciò significa non fare scelte compiute strategiche” ha puntualizzato Giani che infine ha chiosato: “Essendosi svolte queste elezioni, e vedendo come sono andate, mi sento ottimista di poter, dopo la mia nomina, convocare alla svelta il Consiglio regionale in modo da farlo attivare e arrivare all’approvazione del bilancio”.

