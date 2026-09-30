Firenze, inaugurate le nuove paratie dell’Arno. Giani: “Intervento decisivo per la sicurezza”

FIRENZE (ITALPRESS) – È avvenuta questa mattina in Lungarno Acciaiuoli a Firenze, l’inaugurazione delle nuove paratie messe come argine alle eventuali piene o innalzamenti del fiume Arno. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessora alla Protezione civile del Comune di Firenze, Laura Sparavigna, e della Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze, Antonella Ranaldi.

“Oggi avviene il taglio del nastro, un momento solenne, di un intervento che è stato discusso, ma che proprio qui in lungarno Acciaiuoli noi possiamo vedere la sua efficacia – ha spiegato Giani -. Con le nuove paratie c’è un metro in più di tenuta, ed un metro conta. Pensate a quando a Fiesole il 15 marzo del 2025 si è sfiorata” un alluvione “per 80 cm, perché quella era la differenza dal livello che aveva raggiunto l’Arno e il cumulo del Ponte di Mezzo. Quindi un intervento decisivo, che con 15 milioni mette in sicurezza l’Arno nel suo passaggio da Firenze, che si aggiunge a ciò che stiamo realizzando a monte di Firenze, già inaugurata la cassa di espansione a Pizziconi, 3 milioni e 300.000 metri cubi d’acqua, quello in corso di realizzazione a Prulli con 7 milioni metri cubi d’acqua, si stanno realizzando 11 km di argine nella cassa di espansione, e a Restone con 5 milioni metri cubi d’acqua, e che la prossima primavera sarà a tutti gli effetti in grado di funzionare”.

“Con l’assessore Laura Sparavigna, con la sovrintendente Ranaldi, il segno di un’armonia e di un lavoro comune con il Comune di Firenze e con la soprintendenza nel momento in cui abbiamo individuato le modalità con cui realizzare i nuovi pilastri che stanno dentro il nuovo parapetto per poter mettere e sostenere questi ferri che poi sono quelli che tengono i pannelli. Firenze a 60 anni dall’alluvione vede degli interventi che hanno colto cosa significa prevenzione” ha concluso Giani.

-Foto IPA Agency-

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