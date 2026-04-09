FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi vogliamo raggiungere in 5 anni l’obiettivo del passare dalla metà, a due terzi dell’autosufficienza energetica attraverso le rinnovabili”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un convegno in svolgimento oggi a Firenze. “La Toscana oggi ha il 51% di autoproduzione con le rinnovabili del proprio bisogno di energia-ha aggiunto Giani-. Il 34% ce lo dà il geotermico, il 6-7% ce lo dà fra l’eolico e il fotovoltaico, il resto ce lo dà l’idro-elettrico, noi abbiamo 11 bacini molto importanti sulla Valle del Serchio. Io vorrei arrivare a avere almeno un 15-16% in più della nostra energia attraverso le fonti rinnovabili“.

Giani in tal senso ha spiegato come la crescita di fonti rinnovabili lui se lo attenda dallo sviluppo del “fotovoltaico, porteremo a giorni la delibera sui siti idonei in Consiglio regionale a quello che possono essere anche attività creative. Io non pensavo di raggiungere i risultati che abbiamo raggiunto con le 13 pescaie dell’Arno, dall’Isolotto al ponte di Annibale a Rignano. Tredici punti in cui la Briglia consente con la turbina di generare un’energia elettrica che arriva a regime. A regime arriveremo a fine anno a dare il 25% di energia rinnovabile dall’Arno per i consumi della città di Firenze”. “Dobbiamo sviluppare queste politiche che non saranno sufficenti, ma alleggeriranno” i costi, “e sono soprattutto da guardare nel medio periodo per non trovarsi poi nelle condizioni in cui ci troviamo con una crisi energetica derivante dalle vicende internazionali come in questo momento si sta proponendo” ha concluso Giani.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).