Toscana, Giani “Orgogliosi delle nostre politiche per infanzia e natalità”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Come Regione siamo orgogliosi di mettere al centro le politiche per l’infanzia e per la natalità attraverso azioni concrete come l’iniziativa dei Nidi Gratis, che vede anno dopo anno aumentare la platea dei beneficiari in tutta la Toscana”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Dai luoghi dell’accoglienza a una società che accoglie. All’Istituto degli Innocenti una due giorni per ricordare i 150 anni della chiusura della finestra ferrata dove anticamente venivano lasciati i bimbi dalle madri che non potevano prendersene cura, che spesso tra le fasce del neonato ponevano una medaglia spezzata come speranza di ricongiungimento. L’istituzione più antica e più importante che accolse la prima neonata, Agata Smeralda è l’Istituto degli Innocenti che è ancora oggi un punto di riferimento assoluto, espressione dell’umanesimo e dell’accoglienza che da sempre contraddistinguono Firenze e la Toscana”, ha concluso Giani.

