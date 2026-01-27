Toscana, Giani “Nono assessore in Giunta? La nostra è una proposta di modifica di statuto”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Mi sembra che si stiano dicendo delle cose totalmente sbagliate. Io rifiuto questa lettura totalmente”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani in merito alle notizie secondo cui la Toscana, attraverso i lavori del proprio Consiglio regionale, si appresti ad inserire la possibilità di nomina di un nono assessore nella giunta regionale attualmente guidata dallo stesso Giani. “Noi portiamo in Consiglio regionale una proposta di modifica di statuto – ha spiegato Giani-. Nella modifica dello statuto vi sono gli aspetti che riguardano il diritto alla connettività, che è la cosa più importante” ovvero “noi abbiamo delle aree della nostra regione che non hanno il collegamento internet, per poter intervenire e poter fare degli interventi massicci da parte della regione ho bisogno di una indicazione statutaria, perché uno potrebbe dire perché dalle altre parti hanno fatto i privati e lì lo deve fare il pubblico?”.

“E poi tutta un’altra serie di aspetti di sostanzialità – continua Giani – Tra questi nella previsione statutaria vi è anche la eliminazione del modo arbitrario con cui la regione aveva derogato una legge dello Stato, la legge detta decreto Monti che aveva fissato la regola per cui per nominare gli assessori non si doveva andare oltre il numero di un quinto rispetto ai consiglieri regionali”. “La Regione Toscana, allora, aveva voluto fare la brava, aveva messo un limite ulteriore, aveva detto ‘Decidiamo noi quanti sono gli assessori’ – ha puntualizzato Giani-. Nello statuto c’era il numero otto. Siccome era un numero arbitrario, non rispettoso della legge, viene eliminato quel comma, ma non è che domani facciamo il nono assessore. Il nono assessore è un’opportunità, che verrà fatta quando cambieremo la giunta, fra un anno, fra due, alla fine di questa legislatura per la prossima legislatura”.

Giani infine ha ricordato: “Quando nello statuto abbiamo messo la previsione” di creazione della figura del sottosegretario non l’abbiamo mica attuato. L’ho fatto ora all’inizio di questa legislatura. Quindi chi fa una lettura di questo genere” ovvero che la Regione Toscana avrà fin da subito un proprio nono assessore, “fa quella lettura populista, anticasta, che veramente è un messaggio bruttissimo che viene dato alla popolazione, e soprattutto falso”.

