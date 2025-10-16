Toscana, Giani: “La prossima settimana convocherò i partiti per il discorso programmatico”

FIRENZE (ITALPRESS) –“Ancora non sono ufficialmente il presidente della Regione, lo sono perché lo ero prima, ma non perché abbia il decreto di nomina. Da quel momento io ho 30 giorni, ho già detto che non saranno 30 giorni, ne utilizzerò molti meno, perché voglio portare il Consiglio, che sono io a convocare il prima possibile, a riunirsi perché è un consiglio che deve approvare il bilancio”. Lo ha detto il neo rieletto presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando con i giornalisti a margine degli Stati Generali della Cultura, in svolgimento quest’oggi a Firenze.

“Io voglio arrivare all’approvazione del bilancio perché non arrivando al 31 dicembre con l’approvazione del bilancio, noi cadremmo nel frazionamento mese per mese delle poste di bilancio, quindi sarebbe un grave nocumento per l’azione del Consiglio e della giunta. Quindi per approvare il bilancio io devo convocare il consiglio entro il 15 novembre. Quando convoco il consiglio devo arrivare con una proposta programmatica e di giunta” ha aggiunto Giani che poi ha annunciato: “Ora partirò con la proposta programmatica, e quindi nella settimana prossima convocherò i partiti che rappresentano i gruppi che sono rappresentati in Consiglio regionale perché vorrei concordare con loro il discorso programmatico che questa volta per legge mi si chiede da portare al primo consiglio”.

