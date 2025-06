FIRENZE (ITALPRESS) – “Cinque-sei anni fa nella utilità delle opere pubbliche, quelle di difesa del suolo venivano considerate al settimo-ottavo posto, oggi sono considerate dai cittadini, attraverso dei sondaggi che abbiamo fatto, al primo”. Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani a margine di una iniziativa svoltasi al teatro La Compagnia di Firenze.

“È stato un modo perché dal basso, dalla base, dalla sensibilizzazione collettiva si potessero affrontare i temi della Protezione civile e della difesa del suolo” ha aggiunto Giani, citando poi la proposta di legge “che prevede la costituzione dei Pacc, ovvero i piani di adattamento e cambiamenti climatici. Comune per Comune dovremo avere la piena consapevolezza di come si intrecciano gli interventi di protezione civile con gli interventi di riadattamento dei nostri luoghi, anche con interventi che vadano in deroga alle normative urbanistiche, alle normative strette di protezione civile”.

Giani ha spiegato come solo nell’ultimo anno, “il numero incredibile di sette ordinanze di emergenza a livello regionale che poi sono diventate emergenze a livello nazionale. Per chi vuole negare i cambiamenti climatici, questi sono i dati di fatto”.

