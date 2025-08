Toscana, Giani “Importante che Pd abbia la direzione convocata per giovedì”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Io ritengo che il nostro è stato un lavoro paziente, di costruzione della rete, di indicazioni da un punto di vista programmatico che possono aprirsi ai temi sociali, di attenzione al lavoro, dell’ambiente, che caratterizzano quello che può essere un Campo largo e spero che tutto questo maturi nell’arco di pochi giorni da oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a chi gli ha chiesto un commento sulla possibile adesione del M5s all’alleanza del centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali.

“Devo dire che è molto importante il fatto che il Partito Democratico abbia la Direzione convocata dopodomani sera perché questa consentirà di rafforzare la capacità di iniziativa e di fissare i ruoli con cui affrontare le prossime elezioni – ha aggiunto Giani a margine di una conferenza stampa a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze-. Devo dire che si sintonizza un’iniziativa del centrosinistra pari a quello che sono i risultati positivi ottenuti da un punto di vista del governo della Regione in questi 5 anni e che sempre più ci vengono riconosciuti a livello regionale e negli indicatori, questa mattina parliamo di lavoro e della sanità, che il livello nazionale fa delle regioni”.

Infine a chi gli ha chiesto di un possibile slittamento delle date per le prossime elezioni regionali in Toscana, Giani ha chiosato: “Per me sono” programmata “il 12 ed il 13 ottobre”.

