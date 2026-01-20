Toscana, Giani: “Il 28 gennaio partiremo con le inaugurazioni delle case di comunità”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Io ritengo che complessivamente per quello che riguarda la Toscana e quindi i fondi che abbiamo gestito noi siamo ampiamente nei cronoprogrammi”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a chi gli ha chiesto un commento a quanto affermato ieri dal segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi, che ha detto come a suo avviso vi siano dei ritardi nella realizzazione del Pnrr che riguardano anche la Toscana.

“La partita più importante” riguardante il Pnrr “fra quelle gestite dalla Toscana direttamente è quella della missione 6, ovvero i fondi destinati alla realizzazione delle strutture che ci portano alla riforma della sanità territoriale, le 77 case della salute, le più di 30 ospedali di comunità, i centri distrettuali, le implementazioni negli ospedali solo per determinate parti, come ad esempio la struttura volano ovvero l’ospedale di Siena-ha aggiunto Giani-. Tutte realtà che stanno procedendo bene, anzi, proprio il 28 gennaio partiremo con le inaugurazioni delle case di comunità. Noi sentiamo che attraverso le risorse del Pnrr, la nostra capacità organizzativa, l’integrazione di risorse che ha messo la regione, avremo più di 70 case di comunità che ammortizzeranno la presenza e la pressione sui pronti soccorsi e consentiranno di dare delle risposte più puntuali con medici di base e specialisti alle liste d’attesa”.

