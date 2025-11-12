Toscana, Giani: “Il fatto di aver puntato su giovani e donne riscuote interesse”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Ancora non ho assegnato le deleghe, mi sembra però che riscuota quantomeno interesse il fatto di aver puntato su giovani e su donne. Giovani come la mia vicepresidente di 23 anni” Mia Diop “ma già molto ben animata. Per lei probabilmente le deleghe saranno quelle della pace, della cooperazione internazionale, della partecipazione, di quello che è l’educazione alla legalità”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, parlando della composizione della sua nuova giunta e in particolare della sua vicepresidente Mia Diop.

Rispondendo a chi gli ha chiesto se avesse intenzione di tenersi la delega alla cultura, come nella precedente legislatura, Giani ha detto che questa sarà la delega di Cristina Manetti, attualmente capo di gabinetto. Giani ha fatto spiegato, anche rispetto alle sue scelte, che “contrastare l’astensionismo significa responsabilizzare le nuove generazioni e le donne. Di nuovo, come ho fatto nella precedente legislatura con giunta di otto persone, quattro sono uomini e quattro sono donne. Probabilmente siamo l’unica o fra le poche Regioni italiane che danno questo spazio alla donna”.

“Io ritengo che sia importante proprio per arricchire quello che è la capacità di governo, il senso di responsabilità e la valorizzazione della donna nella società” ha concluso Giani.

-Foto IPA Agency-

