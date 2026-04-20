Toscana, Giani “E’ necessario realizzare il nuovo ponte sullo Scolmatore”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Ripristinato il ponte mobile per l’accesso al porto di Livorno dalla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Un risultato importante dopo le criticità delle ultime settimane, che avevano messo sotto pressione uno snodo fondamentale per la logistica e l’economia della Toscana. Ora però serve guardare avanti: è necessario realizzare il nuovo ponte sullo Scolmatore, un’infrastruttura strategica per rendere più efficienti i collegamenti e superare definitivamente le fragilità emerse. Continuiamo a lavorare per una rete infrastrutturale più moderna, sicura e all’altezza delle esigenze del nostro territorio”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani

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