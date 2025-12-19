Toscana, Giani “Con legge bilancio realizzati investimenti e sviluppati servizi”

FIRENZE (ITALPRESS) - "La Toscana e i toscani hanno oggi una possibilità attraverso il bilancio della regione di vedere realizzati investimenti, sviluppati i servizi, di sentire che le basi per il sistema sanitario, che sia in qualche modo il migliore o fra i migliori in Italia, ci sono tutti per il 2025". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani commentando l'odierna approvazione del bilancio regionale 2026-2028, avvenuto da parte del Consiglio regionale toscano. "Un bilancio di 12,8 miliardi, un bilancio che vede destinato alla sanità da 8 miliardi e 270 milioni, che vede aumentata la capacità di investimento della regione su infrastrutture, sui servizi, su quello che riteniamo essere utile per le toscane e i toscani - ha aggiunto Giani -. Devo dire che è stato anche un modo l'approvazione di bilancio per collaudare rapporti fra maggioranza e opposizione che sono stati molto forti, ma che poi nel comune interesse hanno visto centrare alcuni obiettivi comuni e con questi anche evitare ostruzionismi e poter votare in tempo per non arrivare all'esercizio provvisorio, ma invece dal primo gennaio avere tutta la capacità di intervento, di spesa, di azione per gli assessorati e per quelle che sono le nostre direzioni". xb8/tvi/mca3