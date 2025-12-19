FIRENZE (ITALPRESS) – “La Toscana e i toscani hanno oggi una possibilità attraverso il bilancio della regione di vedere realizzati investimenti, sviluppati i servizi, di sentire che le basi per il sistema sanitario, che sia in qualche modo il migliore o fra i migliori in Italia, ci sono tutti per il 2025″. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani commentando l’odierna approvazione del bilancio regionale 2026-2028, avvenuto da parte del Consiglio regionale toscano. “Un bilancio di 12,8 miliardi, un bilancio che vede destinato alla sanità da 8 miliardi e 270 milioni, che vede aumentata la capacità di investimento della regione su infrastrutture, sui servizi, su quello che riteniamo essere utile per le toscane e i toscani – ha aggiunto Giani -. Devo dire che è stato anche un modo l’approvazione di bilancio per collaudare rapporti fra maggioranza e opposizione che sono stati molto forti, ma che poi nel comune interesse hanno visto centrare alcuni obiettivi comuni e con questi anche evitare ostruzionismi e poter votare in tempo per non arrivare all’esercizio provvisorio, ma invece dal primo gennaio avere tutta la capacità di intervento, di spesa, di azione per gli assessorati e per quelle che sono le nostre direzioni”.

“Io ritengo che in questo momento in cui c’è anche il pericolo di vedere ridurre i finanziamenti” sulle cosidette aree interne, “perché ad esempio sulla legge 131 e quello che è il decreto attuativo sulla montagna che vede paurosamente diminuire i comuni montani ci sono dei comportamenti che sembrano in qualche modo frenare su quello che è un’accelerazione che dalla Toscana invece vogliamo dare perché i cosiddetti comuni della Toscana diffusa, i comuni meno densamente abitati, nelle aree meno popolate, ma che sono importantissimi perché l’equilibrio di una regione come la nostra è il fatto che l’uomo presidi i territori e quindi, ecco, una legge che con questo bilancio è finanziata per contrastare lo spopolamento creando misure che incentivano l’apertura di esercizi commerciali, che incentivano, in prospettiva, lo faremo, a ridurre quello che è l’onere degli affitti e quindi le giovani coppie che possano essere stimolate di arrivare, che riqualifichi ambienti nei paesi e nei borghi della Toscana diffusa, edifici pubblici, servizi socio-sanitari, centri di aggregazione, impianti sportivi, viabilità che vi possa arrivare. Del resto, guarda caso, è uno degli obiettivi che si sta ponendo l’Unione Europea, che proprio recentemente ha provato in merito una direttiva che il commissario Fitto ieri ha riportato alla conferenza delle regioni”. Questo ha dichiarato commentando i contenuti del maxiemendamento da lui presentato e collegato alla legge di bilancio oggi votato a maggioranza dal Consiglio regionale toscano. “Quindi una volontà da parte della Toscana di stare in linea con quell’obiettivo che dall’Europa ci arriva di evitare contrastare lo spopolamento perché non va bene che tutto si concentri nelle città e nelle grandi conurbazioni urbane, per poi questo favorisce anche il degrado favorisce il fatto che nelle città ci si sta male e invece negli antichi e storici borghi della Toscana diffusa si vede con tristezza non c’è più i bambini che nascono e vi è, diciamo così, un depauperamento del corpo sociale. Noi tutta questa tendenza la vogliamo contrastare, anzi, rilanciare nel senso della valorizzazione di questi ambienti” ha concluso Giani.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).