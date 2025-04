Toscana, Giani “I 57 milioni dal Governo non bastano ma coprono una parte ragguardevole”

FIRENZE (ITALPRESS) – “I 57 milioni che arrivano” dal governo, successivi alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale per la Toscana, dopo l’alluvione di metà marzo scorso “non bastano ma coprono una parte ragguardevole. E’ qualcosa di interessante per le somme urgenze. Solo il sindaco di Marradi aveva più di 3 milioni di euro di ordinanze di somma urgenza che aveva fatto”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

“L’intervento di emergenza nazionale va a coprire la cosiddetta lettera ‘A’– ha aggiunto Giani-. Poi gli interventi per la ricostruzione, per la prevenzione di un primo ristoro per cittadini e imprese, fanno parte rispettivamente delle lettere ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’. Intanto la lettera ‘A’ è coperta e quindi stamani c’è molta più tranquillità per i soggetti attuatori, a partire dai sindaci”.

