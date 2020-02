NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Successo per i New Orleans Pelicans nella nottge Nba. Battuti a domicilio gli Indiana Pacers con il punteggio di 124 a 117, nonostante le pesanti assenze di Zion Williamson e Brandon Ingram. In campo nel quintetto iniziale l’azzurro Nicolò Melli che ha chiuso il suo personale score con nove punti e sei rimbalzi in 24′ in cui è rimasto in campo. Il protagonista per i Pelicans è Holiday che firma 31 punti. Inarrestabili i Toronto Raptors che contro Brooklyn Nets ottengono la 14^ vittoria consecutiva (119-118); grande prestazione da parte di Fred VanVleet con 29 punti, dieci nell’ultimo periodo.

Vincono in trasferta Los Angeles Lakers a spese dei Golden State Warriors per 125 a 120: sono 27 i punti di Anthony Davis, mentre LeBron James si ferma a 22; dall’altra parte 24 punti per Andrew Wiggins all’esordio con la maglia dei Warriors.

Quarto successo di fila per i New York Knicks che si impongono per 95 a 92 sul parquet dei Detroit Pistons: 17 punti a testa per Randle e Ellinton.

Vittoria convincente dei Minnesota Timberwolves che arriva dopo ben 13 ko di fila; battuti i Los Angels Clippers per 142 a 115.

Trionfo esterno dei Denver Nuggets contro Phoenix Suns per 117 a 108: Deandre Ayton mette a referto 28 punti e 19 rimbalzi.

Pochi problemi per i Sacramento Kings contro i San Antonio Spurs:

finisce 122 a 102: per i padroni di casa 31 punti di Hield, mentre resta fuori dai giochi per tutto il match il nostro Marco Belinelli.

Dallas Mavericks porta a casa la vittoria imonendosi in casa dei Charlotte Hornets per 116 a 100: stesso score di 26 punti per Curry da una parte e Ghaham dall’altra.

