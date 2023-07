Tornano i saldi, atteso giro d’affari da 3,4 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Al via i saldi estivi. In tutta Italia, a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, è già cominciato il periodo degli sconti. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 213 euro, per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. fsc/gtr