Torna in produzione l’Alfa Romeo 33 Stradale

ROMA (ITALPRESS) - Torna in produzione la leggendaria Alfa Romeo 33 stradale. 33 è il numero magico della nuova fuoriserie. Oltre a rappresentarne il nome, segna infatti la cifra degli esemplari prodotti, tutti già venduti. La fuoriserie è in grado di dare il meglio di sé in pista, ma è omologata anche per l’uso stradale. E' concepita con ottimi livelli di comfort e facilità di utilizzo. Prodotta artigianalmente, con una maniacale cura dei dettagli, può essere personalizzata seguendo i desideri del cliente. trl/tvi/sat/gtr