FIRENZE (ITALPRESS) – Firenze Flower Show, inserita tra le più importanti fiere florovivaistiche nazionali, è pronta a portare colori, profumi e la meravigliosa primavera con la mostra mercato di piante rare e inconsuete che giunge alla sua sesta edizione primaverile. La location sarà ancora il Giardino Corsini che, nel cuore della città di Firenze, aprirà le sue porte il 6 e il 7 Aprile per farvi entrare nel mondo dei migliori vivaisti e artigiani d’Italia. “Un bell’evento che si ripete tradizionalmente al giardino Corsini. Per la sesta volta a Firenze in primavera, – ha detto la vicepesidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – avremo questa bellissima mostra delle piante rare e di tante piante inconsuete con molti eventi collaterali. A Firenze una mostra di questo tipo sta benissimo, perché è una città attenta e sensibile al verde e al florovivismo che nella Toscana produce un export e un Pil rilevanti con prodotti di grande eccellenza. Ci auguriamo che questo evento sia apprezzato e goduto, come sempre, dai fiorentini: li attende un bel fine settimana di attenzione alle piante e al verde”.

“Firenze Flower Show – ha detto l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze Andrea Giorgio – si conferma un appuntamento a tutto tondo per parlare di natura e sostenibilità con esperti, espositori e cittadini: grazie ai tanti espositori sarà possibile conoscere piante tradizionali e inconsuete e scoprire che basta davvero poco, anche in città, per prendersi cura del verde e della natura, per cambiare i proprio comportamenti e restituire qualcosa al pianeta”. Circa 70 espositori coloreranno e daranno vita a questo spettacolo naturalistico presentando le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo, e i prodotti artigianali più particolari vicini al tema “green”. Anche quest’anno con l’attiva partecipazione e collaborazione di tutte le istituzioni locali tra cui Regione Toscana, Comune di Firenze, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze e numerosissime Associazioni e realtà fiorentine. Il percorso fiabesco che i visitatori potranno trovare passerà infatti per tutte le varietà botaniche più particolari, introvabili e di qualità: si potrà passeggiare immersi tra una vasta collezione di piante grasse, l’una più singolare dell’altra. La spettacolarità dell’evento proseguirà poi all’interno di un vero e proprio museo degli agrumi, con esemplari tra i più rari e antichi e una ricchezza di profumi e colori che non passerà sicuramente inosservata.

Non mancheranno ovviamente alberi da frutto, piante aromatiche particolari, una vasta collezione di graminacee ornamentali, piante perenni, ma anche di aceri giapponesi. E poi le particolarissime piante carnivore, una vasta collezione di rose antiche e moderne e dei stravaganti kokedama. Il pubblico sarà coinvolto anche in un percorso che da sempre si intreccia con quello botanico, molti gli artigiani di nicchia provenienti da ogni parte d’Italia, ciascuno con la propria particolarità: dall’arredamento da giardino alla ceramica fino ai gioielli floreali, prodotti in vimini e tanto altro. Come in ogni edizione, all’interno della manifestazione sarà allestito un angolo enogastronomico dove il pubblico potrà sostare e godere di deliziose primizie culinarie durante tutta la giornata. Non mancherà, anche quest’anno, un cocktail bar pronto a farvi degustare birre artigianali e drink floreali. Per il pubblico presente, poi, sarà impossibile annoiarsi grazie all’ampio ventaglio di attività collaterali gratuite che si susseguiranno per tutti i due giorni: gli esperti del settore metteranno al centro il giardinaggio di qualità e di conseguenza tutte le loro conoscenze in campo florovivaistico. Ma non solo: tanti i corsi sull’intreccio del vimini, sulla mise en place e tanto altro ancora.

Saranno presenti anche meravigliosi Alpaca. Un’occasione sia per i più esperti e appassionati del settore, sia per i neofiti che non hanno ancora sviluppato il pollice verde di entrare in contatto con gli esperti e, soprattutto, imparare nuove tecniche e nozioni. Anche i più piccini potranno divertirsi con le tante attività gratuite a loro dedicate. Una grande novità di questa edizione sarà un momento prezioso di confronto tra professionisti del settore del verde, un incontro che parlerà della manutenzione e cura dei Giardini Storici italiani. Il convegno, aperto a tutti, si terrà la mattina di sabato 6 Aprile all’interno dello spazio NanaBianca in p.zza di Cestello, 10 a Firenze.

-foto ufficio stampa Regione Toscana-

(ITALPRESS).

