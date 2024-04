ROMA (ITALPRESS) – “Per certi versi stiamo toccando il cielo con un dito, 5 anni fa presi a cuore questa missione, la terra dei miei padri, una terra che per un ventennio aveva stupito il mondo con la sua crescita economica ma poi si è fermata, sono almeno 30 anni che stagna nelle sue condizioni. Bisognava far ripartire una terra che oggi riesce ad essere la prima Regione per produzione di autoveicoli, la settima industrializzata d’Italia, la prima del Sud. Mi sono impegnato perché l’Abruzzo riprendesse a camminare, che tornasse ad essere centrale e competitiva con le altre Regioni con cui si confronta. Posso dire con un pizzico di orgoglio che questo obiettivo lo stiamo raggiungendo”. Così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, nel corso della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. “Abbiamo dimostrato che questa classe dirigente che ha avuto il coraggio di sfidare, di osare quasi l’impossibile. Noi siamo gente tosta, siamo tagliati per le missioni difficili e ci siamo presi questa gatta da pelare e l’Abruzzo è tornato al centro della politica nazionale”, aggiunge.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).