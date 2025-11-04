Torna Ecomondo, il think tank globale per la transizione ecologica

RIMINI (ITALPRESS) - Torna Ecomondo, il think tank globale per la transizione ecologica. Alla Fiera di Rimini ha preso il via la 28esima edizione dell'evento, organizzato da Italian Exhibition Group e punto di riferimento in Europa e nell'area del Mediterraneo per la green, blue e circular economy. Per quattro giorni oltre 1.700 gli espositori presenti, di cui il 18% esteri, 380 hosted buyer da 66 Paesi, più di 30 delegazioni ufficiali e circa 90 associazioni internazionali di settore. f43/fsc/gtr