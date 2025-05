Torna Ecofuturo Festival, l’evento dedicato alle EcoTecnologie

ROMA (ITALPRESS) - Torna a Roma, dal 7 al 10 Maggio 2025, Ecofuturo Festival! L’evento gratuito sull‘innovazione eco tecnologica, l’eco formazione e gli stili di vita sostenibili! Giunta alla sua 12° edizione, la kermesse si articolerà in 4 giorni di workshop, corsi di formazione e convegni gratuiti. Relatori e aziende provenienti dal mondo dell’innovazione eco tecnologica, professionisti e ricercatori presenteranno le loro innovazioni al pubblico presso la Città dell’Altra Economia a Testaccio ed on-line con le dirette streaming. Dal 2014, Ecofuturo Festival ogni anno diffonde al grande pubblico le più rilevanti innovazioni ed i nuovi approcci tecnologici per la risoluzione dei problemi energetici, ambientali e climatici. Un'ampia parte del programma sarà dedicata alla formazione pratica per i cittadini, con sessioni su come ristrutturare casa abbassando bollette e impatto ambientale, con il supporto delle associazioni di settore. mgg/gtr/col