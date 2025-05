Torna “Bibliociurma all’arrembaggio” a Venezia, la rassegna di letture animate per bambini

VENEZIA (ITALPRESS) – La rotta è tracciata sulla mappa, e i bauli del tesoro pieni di nuove storie tutte da scoprire. Giovedì 5 giugno si salpa all’avventura con la quinta edizione di “Bibliociurma all’arrembaggio”, la rassegna di letture animate nei campi di Venezia dedicata a bambini e bambine dai 5 ai 10 anni.

Cinque appuntamenti speciali in cui, fino al 4 settembre, i biblio-pirati della Rete Biblioteche Venezia apriranno i loro scrigni pieni di viaggi avventurosi per colorare la città. La nave pirata della Bibliociurma farà rotta alle 17 nei posti più suggestivi di Venezia con questo calendario: giovedì 5 giugno in Parco Villa Groggia, giovedì 12 giugno in Campo Santi Giovanni e Paolo, giovedì 19 giugno in Campo Santa Margherita, giovedì 26 giugno in Campo Junghans, giovedì 4 settembre in Campo Santa Maria Formosa.

“Queste iniziative estive, pensate appositamente per i bambini di Venezia e strutturate in barca sull’acqua, arricchiscono l’offerta del servizio bibliotecario, ben distribuito e presente su tutto il territorio comunale – afferma l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – Portare questo format nei campi frequentati dai più piccoli è un modo efficace per stimolare la loro curiosità e invitarli a scoprire le biblioteche cittadine. È un’attività che proponiamo con successo nel centro storico da cinque anni e che nelle passate edizioni ha visto oltre 1000 presenze, tra bimbi e genitori. Per questa Amministrazione, l’attenzione verso l’infanzia e le famiglie resta un obiettivo da portare avanti, e lo facciamo offrendo loro nuove opportunità di crescita e una qualità del vivere sempre più alta”.

“Bibliociurma all’arrembaggio” mira anche a far conoscere le strutture della Rete Biblioteche di Venezia, come ricorda l’assessore: “La nostra città è ricchissima di biblioteche, in terraferma e centro storico, ad accesso libero e gratuito. Un patrimonio inestimabile da conoscere e usare in tutte le fasce d’età”.

La Rete Biblioteche di Venezia, comprese anche le biblioludoteche, vanta infatti un patrimonio librario per ragazzi di oltre 85 mila documenti, la maggior parte dei quali si trova in Bettini Junior (Centro Storico) e in VEZ Junior (a Mestre). I giovani bibliotecari, truccati da simpatici bucanieri, anche quest’anno racconteranno, spiegheranno e promuoveranno i servizi delle biblioteche comunali, e le famiglie potranno iscriversi gratuitamente e prendere a prestito libri per l’estate.

