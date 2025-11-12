Torino, sequestrati più di tre chili di droga nel quartiere Barriera di Milano

TORINO (ITALPRESS) – Più di tre chili di droga sono stati sequestrati nel quartiere di Barriera di Milano, periferia nord di Torino, durante un controllo straordinario del territorio da parte della polizia di Stato, insieme a vigili del fuoco e polizia municipale. Nel corso dell’attività è stato arrestato un cittadino marocchino di 20 anni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: l’uomo, fermato in corso Giulio Cesare angolo corso Novara, aveva con sé due smartphone e 715 euro in contanti.

Nel corso della perquisizione domiciliare, in soggiorno, i poliziotti hanno trovato un sacchetto contenente un chilo di cocaina e due chili e trecento grammi di hashish, oltre ad altri 900 euro in contanti. Sul tavolo c’erano anche due coltelli sporchi di hashish e un bilancino di precisione.

Sempre durante il medesimo servizio congiunto, le forze dell’ordine hanno controllato un bar di via Palestrina oggetto di numerosi esposti per schiamazzi, musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica. Una volta fatto ingresso nell’esercizio, nel locale seminterrato sono stati sorpresi cinque avventori che stavano consumando stupefacenti. Uno di questi, alla vista degli agenti, ha fatto cadere un vassoio con strisce di cocaina pronte all’uso.

L’uomo, un cittadino marocchino, è stato trovato in possesso anche di altre sostanze stupefacenti e di un coltello a scatto, insieme a un altro connazionale che aveva nascosto la droga nelle scarpe. Per tutti loro è scattato l’arresto.

