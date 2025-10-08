Home Video News Arte & Architettura Torino, Jeff Wall in mostra alle Gallerie d’Italia
Torino, Jeff Wall in mostra alle Gallerie d’Italia
TORINO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo apre al pubblico, dal 9 ottobre al 1° febbraio, alle Gallerie d'Italia di Torino, la mostra "Jeff Wall. Photographs", dedicata a uno dei più significativi e influenti artisti fotografici contemporanei. L'esposizione raccoglie ogni aspetto dell'opera del fotografo canadese, dagli scatti più importanti degli anni Ottanta fino a quelle più recenti realizzate nel 2023.