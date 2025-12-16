Torino, incendio in un palazzo: una donna di 70 anni si ustiona in modo grave

TORINO (ITALPRESS) –   Questa mattina è scoppiato un incendio all’interno di un palazzo di corso Re Umberto 32, in centro a Torino. Sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco per un totale di 17 unità. A prestare i soccorsi sono state anche diverse equipe del 118, una donna di circa 70 anni è rimasta ustionata in modo grave ed è stato trasportata al Cto.

-Foto Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).

