TORINO (ITALPRESS) – Questa mattina è scoppiato un incendio all’interno di un palazzo di corso Re Umberto 32, in centro a Torino. Sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco per un totale di 17 unità. A prestare i soccorsi sono state anche diverse equipe del 118, una donna di circa 70 anni è rimasta ustionata in modo grave ed è stato trasportata al Cto.

-Foto Vigili del Fuoco-

