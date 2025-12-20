TORINO (ITALPRESS) – Il corteo partito nel primo pomeriggio a Torino, organizzato per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, si è trasformato in una guerriglia urbana. Con tutto il perimetro del centro bloccato e presidiato dalle forze dell’ordine, i manifestanti (almeno duemila persone) hanno provato ad avvicinarsi al complesso sgomberato.

Gli scontri sono partiti nell’area fra corso Regina Margherita e via Vanchiglia: la polizia ha respinto con gli idranti i manifestanti, che hanno risposto con lanci di petardi e grosse pietre all’indirizzo delle forze dell’ordine. Sempre in corso Regina Margherita, gruppi di persone incappucciate hanno rovesciato e incendiato cassonetti dell’immondizia in mezzo alla strada. Un’intera parte della città, fra l’ateneo di Palazzo Nuovo e la sede del centro sociale, è completamente paralizzata.

In mezzo ai manifestanti ci sono anche il rapper torinese Willie Peyote e il politologo Marco Revelli. Sono già stati annunciati due appuntamenti dai manifestanti: il 17 gennaio con un’assemblea cittadina, mentre il 31 gennaio sarà organizzato un grosso corteo nazionale.

(ITALPRESS).