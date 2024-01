Torino, Buongiorno “Futuro in una big? Penso solo a lavorare”

MILANO (ITALPRESS) - "Futuro in una big? Mi fanno piacere queste voci, ma io penso solo a migliorare per essere pronto per il Toro e la Nazionale. Poi quello che sarà lo vedremo. La mia scelta di restare in estate è stata frutto di un pensiero su cosa potevo ancora dare e cosa il Toro poteva dare a me per migliorare ancora. Sono contento della scelta che ho fatto". Lo ha dichiarato il difensore del Torino Alessandro Buongiorno a margine della conferenza stampa di presentazione dell'album Calciatori Panini 2023/24. "Nazionale? Sto lavorando per quello, migliorando ogni giorno per essere convocato prima a marzo e poi a giugno quando ci saranno gli Europei". pia/gm/gsl