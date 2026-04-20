Torino, bimbo di 2 anni cade dal secondo piano: è in gravi condizioni

TORINO (ITALPRESS) – Un bambino di 2 anni è caduto dal secondo piano della sua abitazione a Cuorgnè, in provincia di Torino, riportando diversi traumi e ferite. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, in via San Rocco 16: ad attutire la caduta sono stati i fili per stendere sul balcone del piano di sotto. Il piccolo, che all’arrivo del 118 era sveglio e cosciente, è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita, dove è ricoverato in prognosi riservata.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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