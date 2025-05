TopNetwork, al ForumPa la piattaforma per la legalità

ROMA (ITALPRESS) - L'utilizzo della tecnologia per la semplificazione dei processi documentali in ambito appalti è una strada obbligata per la Pubblica Amministrazione. Il Comune di Palermo, con l'adozione della piattaforma Legalileo, sviluppata da Topnetwork, ha deciso di fare un salto in avanti in questa direzione, come illustrato in occasione del ForumPa al Palazzo dei Congressi di Roma. Legalileo ha come obiettivo quello di digitalizzare e snellire i processi documentali tra la stazione appaltante e gli appaltatori e di monitorare il cantiere in tutte le sue azioni mgg/fsc/azn