Top Dealers Italia, Valente “Da giovani e startup boost energia per nuove sfide”

MILANO (ITALPRESS) - "Il passaggio generazionale è molto importante soprattutto perché sia gli junior che i senior sono molto attivi in questa transizione che porterà risorse giovani e importanti alle strutture distributive, ai concessionari. Così come le startup daranno loro un boost di energia nuova per affrontare le sfide del presente e del futuro, a partire dall'intelligenza artificiale". A dirlo Carlo Valente, Co-Founder Top Dealers Italia, in occasione del primo evento 2026 di Top Dealers Italia a Milano. f12/fsc/azn