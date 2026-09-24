Top Dealers Italia torna il 1° ottobre a Milano tra noleggio, IA e guida 2027

MILANO (ITALPRESS) – Il 1° ottobre, da Ambrostore a Segrate, torna Top Dealers Italia. Dealer, manager, associazioni e Best Partners si confrontano su noleggio, remarketing, usato, digital marketing e intelligenza artificiale. L’evento, organizzato da Caval Service e presentato da Ivana Gabriella Cenci, propone Talk Show moderati da Carlo Valente, con il patrocinio di ANIASA, ASCONAUTO, MOTUS-E, UIGA e UNRAE. Ad aprire i lavori è Andrea Mocarelli, CEO di Ambrostore.

Il primo confronto, “Noleggio e Remarketing: ruolo e opportunità per i Top Dealers Italia”, affronta l’evoluzione del concessionario come operatore della mobilità, l’integrazione tra nuovo, usato, noleggio e servizi, il valore residuo, la rotazione dello stock e l’uso dei dati per aumentare efficienza e marginalità. A delineare il settore e gli scenari futuri è Raffaele Fusilli, Automotive Strategic Advisor, Luiss Associate e former Renault Group Italy CEO. Intervengono Italo Folonari, presidente ANIASA; Valerio Papale, CEO Agos Renting; Laura Catone, co-CEO Gruppo Catone; Roberto Scarabel, amministratore unico Scarabel; Barbara Barbieri, CEO BCA; Pierluigi Sinicropi, General Manager SecondLife; e Dario Peroni, Go to Market Manager Targa Telematics e Viasat.

Nel pomeriggio spazio ad “Automotive Digital Marketing ai tempi della I.A.”: qualità dei lead, automazione, velocità di risposta, uso dei dati e rapporto tra tecnologia e persone. Il confronto analizzerà come l’intelligenza artificiale possa rendere più efficace la concessionaria, rafforzando e non sostituendo il rapporto umano con il cliente. Partecipano Mario Biondi, cofondatore e COO Elevatee, già manager Meta; Ernesto Cascioli, CEO Cascioli Group; Francesco Ciucci Ienco, Automotive Head of Sales MAWDY Services; Carlo De Marco, Sales Manager bee2link; Roberta Mauri, direttore Marketing Mocauto Group; Alessio Gatti, fondatore e CEO WOODOO e GAS Automotive; Giuseppe Farina, CEO Gruppo Farina; e Simone Ballarati, direttore commerciale Irontech.

L’evento del 1° ottobre è reso possibile dallo stesso contributo dei Best Partners, imprese che affiancano i Top Dealers Italia con competenze specialistiche e soluzioni concrete per l’evoluzione delle concessionarie. Agos Renting, con ReLOVE, estende il noleggio a lungo termine alle auto usate, unendo canoni prevedibili e servizi inclusi. ConformGest, realtà italiana dalla crescente vocazione internazionale, sviluppa garanzie personalizzate e sistemi per una gestione tempestiva dei guasti, a tutela del concessionario e dell’automobilista. MAWDY Services (Gruppo Mapfre) brand leader nell’automotive, supporta il post- vendita con garanzie per veicoli nuovi e usati, assistenza stradale anche digitale e manutenzione, prolungando la fiducia dei clienti nel tempo Woodoo presenta infine GAS Automotive, il primo Sistema Operativo per Dealer che integra Marketing Digitale, CRM, AI e Dati in un’unica piattaforma.

La giornata ospita la premiazione dei People e dei Top Dealers Italia 2027, oltre alla presentazione della Guida Top Dealers Italia 2027, quarta edizione dedicata alle eccellenze della distribuzione automobilistica. Nato nel 2016, Top Dealers Italia si è sviluppato attraverso Guida, contenuti digitali, eventi e una community di Dealer, People e Best Partners. Il progetto entra ora in una nuova fase con ECOMOBILITY BRIDGE, pensato per rendere continuativo il confronto tra persone, imprese e territori. Il primo appuntamento è il 1° dicembre 2026 a Vicenza, presso GHV Hotel & Spa, con il SUMMIT NORD EST TOP DEALERS ITALIA – LOCAL, dedicato al nuovo ruolo del Dealer come consulente di mobilità.

– foto ufficio stampa Top Dealers Italia –

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