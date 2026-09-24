Russia, El Mundo “Per Cia possibili attacchi droni in Spagna, Francia e Italia”

IPA88862152 - State Emergency Service rescuers use an aerial work platform to extinguish a fire on the roof of the Amstor shopping centre, located in the Pivdennyi district, following a Russian drone attack, Zaporizhzhia, Ukraine, September 22, 2026. According to Zaporizhzhia Regional Military Administration head Mykhailo Semikin, two men were injured in the strike. Russia continues to target the city’s commercial infrastructure. On the night of September 18, a Russian drone attacked another Amstor mall in the Khortytskyi district, starting a fire which spread over 10,000 square metres. (Photo by Dmytro Smolienko/Ukrinform)//UKRINFORMAGENCY_DSC_3748/Credit:Ukrinform/SIPA/2609231140

ROMA (ITALPRESS) – Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Cia ha avvertito i governi europei che la Russia sta preparando possibili attacchi con droni contro paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia e Italia. Il piano prevede di nascondere droni Gerbera (con un’autonomia di 600 km) all’interno di container a bordo di navi mercantili e di lanciarli dalle acque internazionali. Questi droni, di dimensioni relativamente ridotte, potrebbero raggiungere obiettivi situati a centinaia di chilometri nell’entroterra. Fonti europee competenti in materia di sicurezza ritengono che tali attacchi abbiano lo scopo di minare il sostegno all’Ucraina, creare divisioni all’interno della Nato e diffondere l’ansia tra la popolazione senza innescare uno scontro militare su vasta scala.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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