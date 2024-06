ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo di The Big Swing tour, il tour swing in 3 date tutto sold out, in cui ha presentato anche i brani del nuovo disco swing “The Mood I’m In”, Tony Hadley torna per l’estate ai concerti rock con la sua Fabulous TH Band. Il tour sarà l’occasione per celebrare ancora una volta un artista sulla cresta dell’onda da oltre 4 decenni. Dagli esordi con il movimento New Romantic, ha interpretato brani diventati cult come l’epica “Through the Barricades”, la hit internazionale “True” e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra, “Gold”.

In questo viaggio per la penisola Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche iconica cover. Queste le date annunciate: 8 luglio – Sanremo, Auditorium Alfano; 9 luglio – Parchi di Nervi, Villa Grimaldi; 11 luglio – Caserta, Belvedere di San Leucio; 5 agosto – Grotte di Castellana, Largo Porta Grande; 10 agosto – Francavilla al Mare, Piazza della Sirena; 12 agosto – Palermo, Teatro di Verdura; 13 agosto – Catania, Villa Bellini; 14 agosto – Asiago, Piazza Carli; 16 agosto – Sabaudia, Arena del Mare; 20 agosto – Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria; 21 agosto – Torre del lago (LU), Gran Teatro Puccini, Estate leggerissima inserita nel FEstival Puccini 2024; 22 agosto – Alghero, Anfiteatro Ivan Graziani, – Festival Abbabula e Alguer Summer Festival.

foto: International Music and Arts

