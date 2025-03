FIRENZE (ITALPRESS) – Da venerdì 28 marzo sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Mondo DiVino” (Maninalto!), l’album di inediti di Tonino Carotone e Giulio Wilson. “Mondo Divino” è un progetto a quattro mani, del tutto inedito e originale, di Tonino Carotone, artista internazionale già disco d’oro e cultore della musica italiana e Giulio Wilson. Il cantautore spagnolo, autore dell’indimenticabile tormentone “Me cago en el amor”, ha collaborato nella sua lunga carriera con tantissimi artisti tra i quali Manu Chao, Gogol Bordello, Bandabardo`, Elisa, Africa Unite.

Giulio Wilson e` un eclettico paroliere e cantautore fiorentino dallo stile ricercato e personale. Ha pubblicato vari dischi e avuto collaborazioni importanti come quella con gli Inti Illimani, autore di diverse canzoni nel loro ultimo disco “Agua“, e insieme al gruppo cileno sui palchi d’Europa e America Latina nell’omonimo tour. Anticipato dai singoli “Mamß” e “Mia Bella Ciao“, “Mondo DiVino” è un album che nasce da un incontro tanto inaspettato quanto naturale.

Dopo aver esplorato per anni il repertorio italiano degli anni ’50 e ’60, Tonino Carotone ha sentito il bisogno di immergersi nel cantautorato contemporaneo. L’incontro con Giulio Wilson, che oltre a essere produttore e cantautore è anche enologo e proprietario di una fattoria in Toscana dove produce vini biologici e colleziona auto d’epoca, ha dato il via a una collaborazione spontanea, nata tra le vigne della Toscana e maturata nel tempo, proprio come un grande vino.

Durante la vendemmia del 2024, Giulio Wilson ha ospitato Tonino Carotone nella sua fattoria, condividendo con lui il ritmo della campagna e l’ispirazione che nasce tra filari di viti e botti di rovere. Da quell’esperienza è sbocciata un’amicizia solida, che oggi abbraccia anche le rispettive famiglie, oltre a una sintonia musicale che ha portato alla nascita di Mondo divino. 12 brani inediti, scritti tra il profumo del mosto e le atmosfere senza tempo della Toscana, danno vita a un disco che è una celebrazione della musica come scambio culturale, della leggerezza che incontra la riflessione, del piacere di condividere.

E poiché la musica e il vino hanno in comune il potere di unire le persone, dal progetto discografico è nato anche un rosso toscano straordinario, “Mondo DiVino“, affinato con la stessa cura con cui sono stati composti i brani. Nel tour 2025, il pubblico potrà assaporare il vino durante i concerti, trasformando ogni serata in un’esperienza sensoriale completa. Perché Mondo divino non è solo un album e non è solo un vino: è un viaggio, un incontro, una storia da raccontare. Tracklist: “Mondo DiVino“, “Preludio del Cabernet“, “Demasiado Internet Preferisco il Cabernet“, “Mamß”, “Una storia infinita“, “Es Asì, le Palle Sono Tante“, “Preludio Divino“, “Vivo la Vita intensamente“, “Marinero Mareado“, “Mia Bella Ciao“, “Le Tocai la Bonarda“, “Le Stelle“.

